Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 23 июля 2024Бывший СССР

Россия и Азербайджан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и его коллега из Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко и его коллега из Азербайджана Самир Шарифов обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Грушко и Шарифов поговорили не только об обстановке на Южном Кавказе, но и сопредельных регионах. Стороны также затронули проблематику Евросоюза и НАТО, ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и региональную деятельность Совета Европы.

12 июля замминистра МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Как он уточнял, миссия Евросоюза может превратиться в регионе из временной в постоянную с одобрения Армении. По его словам, в апреле 2024 года в составе миссии появились представители Канады, что де-факто означает проникновение НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударом «Искандера» уничтожили полсотни западных инструкторов ВСУ. Ракетная атака попала на видео

      Россиянкам назвали неуместную одежду для похода в офис

      В Москве назвали сумму единовременной выплаты контрактникам при поступлении на службу

      Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

      В России научились делать хлопок из отходов

      Картаполов напомнил Рогозину о его ранении из-за телефона в Донецке

      Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать

      Создателя крупнейшего мессенджера Кореи арестовали за манипуляции

      Россиянка попала в больницу после массажа и обвинила салон красоты в сливе интимных видео

      Турист устроил драку на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше