Россия и Азербайджан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и его коллега из Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД России Александр Грушко и его коллега из Азербайджана Самир Шарифов обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Грушко и Шарифов поговорили не только об обстановке на Южном Кавказе, но и сопредельных регионах. Стороны также затронули проблематику Евросоюза и НАТО, ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и региональную деятельность Совета Европы.

12 июля замминистра МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Как он уточнял, миссия Евросоюза может превратиться в регионе из временной в постоянную с одобрения Армении. По его словам, в апреле 2024 года в составе миссии появились представители Канады, что де-факто означает проникновение НАТО.