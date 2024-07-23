Россиянам рассказали о способе накопить на образование ребенку

Минфин: накопить 2 млн рублей на образование ребенку можно с помощью ПДС

Накопить на образование ребенку два миллиона рублей можно с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом «Российской газете» рассказали в Минфине РФ.

В ведомстве объяснили, что если родители заключат договор сразу после рождения ребенка и будут каждый месяц вносить на «детский» счет по три тысячи рублей, то к 15-летию ребенка смогут накопить 1,9 миллиона рублей. Если же оставить средства в ПДС до 18-летия, то сумма увеличится до более чем двух миллионов рублей.

В Минфине отметили, что при таком способе накоплений собственные взносы родителей увеличатся примерно в четыре раза. Помимо взносов итоговая сумма на счете будет расти за счет государственного софинансирования и дохода от инвестирования профессиональными управляющими из негосударственных пенсионных фондов, отметили в ведомстве.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с трех до десяти лет. «Это решение коснется не только тех людей, которые только планируют вступить в ПДС, но и тех, кто уже откладывает вдолгую по новой программе», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.