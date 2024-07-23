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14:02, 23 июля 2024Моя страна

Россияне запечатлели необычный протуберанец

Астрономы из Калининграда засняли необычный протуберанец

Фото: «БФУ имени Канта»

Ученым Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта удалось заснять необычный протуберанец — гигантский фонтан раскаленного газа над поверхностью Солнца. Об этом пишет «НИА-Калининград».

Руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов рассказал, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца и поднялся на высоту 400 тысяч километров.

«В центре кадра вы можете видеть сразу два протуберанца. Справа неправильной аркой поднимается дуга обычного протуберанца, а левее и выше словно застыл в пространстве огромный, около трехсот тысяч километров в длину, петлеобразный протуберанец», — описал он.

Чтобы получить подобный снимок, необходимо сложить тысячи отдельных кадров со специальной камеры, подключенной к телескопу. Россиянам потребовалось более террабайта исходных фотографии, чтобы показать анимацию в несколько секунд.

В январе сообщалось, что астрономы из России и Турции провели оптические наблюдения катаклизмической переменной SRGA J213151.5+491400, которая была обнаружена в 2020 году благодаря мощной вспышке и является источником рентгеновского излучения. Наблюдения были проведены с помощью оптических телескопов Национальной обсерватории ТЮБИТАК в Турции и Специальной астрофизической обсерватории (САО) в России.

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      Варвара Кошечкина
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