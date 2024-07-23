Россиянин ударил топором участника СВО во время фестиваля

В Перми мужчина ударил топором участника СВО во время ландшафтного фестиваля

В Перми мужчина ударил топором участника специальной военной операции (СВО) во время этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Об этом стало известно Telegram-каналу «Большая Пермь».

По данным издания, россиянин нанес несколько ударов военнослужащему, который вернулся домой в увольнительную из-за ранения. Кроме того, агрессор напал с топором на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Обоих мужчин после инцидента отвезли в реанимацию. В чем была причина конфликта, предстоит выяснить оперативникам.

Ранее сообщалось, что в Калуге участника спецоперации Сергея Кулишова избили в кабинете перед увольнением с местного завода автомобильного электрооборудования.

Избиением ветерана боевых действий заинтересовались представители городской прокуратуры. Ведомство организовало проверку.