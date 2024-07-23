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14:38, 23 июля 2024Россия

Россиянин ударил топором участника СВО во время фестиваля

В Перми мужчина ударил топором участника СВО во время ландшафтного фестиваля
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Перми мужчина ударил топором участника специальной военной операции (СВО) во время этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Об этом стало известно Telegram-каналу «Большая Пермь».

По данным издания, россиянин нанес несколько ударов военнослужащему, который вернулся домой в увольнительную из-за ранения. Кроме того, агрессор напал с топором на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Обоих мужчин после инцидента отвезли в реанимацию. В чем была причина конфликта, предстоит выяснить оперативникам.

Ранее сообщалось, что в Калуге участника спецоперации Сергея Кулишова избили в кабинете перед увольнением с местного завода автомобильного электрооборудования.

Избиением ветерана боевых действий заинтересовались представители городской прокуратуры. Ведомство организовало проверку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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