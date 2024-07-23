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19:13, 23 июля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за двойную расправу

В Омске арестовали мужчину за убийство двух собутыльников

В Омске арестовали 44-летнего местного жителя за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 июля мужчина около гаражей на 19-й Рабочей улице поссорился с собутыльником. Он ударил его несколько раз ножом. Затем на 18-й Рабочей улице подозреваемый напал с ножом на третьего участника конфликта. Потерпевшие не выжили. Отмечается, что в полицию обратились свидетели расправы.

Россиянина задержали. Против него возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала местного жителя по подозрению в двойной расправе, совершенной 29 лет назад.

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      Екатерина Кашурникова
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