Россиянкам назвали неуместную одежду для похода в офис

Стилист Ольга Еременко: кроп-топы и чрезмерно открытая обувь неуместны в офисе

Стилистка Ольга Еременко назвала россиянкам неуместную одежду для похода в офис в жаркую погоду. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, на работу в компанию, где принят более деловой стиль, не следует надевать кроп-топы, несмотря на их популярность в текущем году. Кроме того, она внесла в список шорты, которые могут стать причиной нежелательного внимания со стороны коллег.

Также специалистка призвала воздержаться от чрезмерно открытой обуви и нарядов из прозрачных и полупрозрачных тканей. «Не думайте, что полупрозрачный материал спасет вас от жары. Если хочется охладиться и не выглядеть слишком вызывающе, выбирайте шелковые топы на замену или же простые футболки», — отметила собеседница издания.

Ранее в июле стилистка Яна Кузнецова назвала россиянкам подходящую одежду для похода на пляж.