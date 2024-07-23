Российский бизнесмен на внедорожнике отправил ребенка в реанимацию

В Петербурге бизнесмен на внедорожнике проехал на красный и сбил ребенка

В Красносельском районе Санкт-Петербурга бизнесмен на внедорожнике проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка. 12-летнего школьника с серьезными травмами доставили в реанимацию, пишет «Фонтанка».

Шестиклассник двигался по пешеходному переходу на самокате, спешился ли ребенок — не уточняется. У него диагностировали переломы ребер, ключиц, разрывы легкого, селезенки и сотрясение мозга.

Как сообщает издание, за рулем Chery Tiggo находился 40-летний учредитель строительной фирмы, автомобиль зарегистрирован на компанию, а водительские права мужчине не выдавали.

По данным СПАРК, фирма несколько лет назад занималась ремонтом в детсадах и школах, и в частности, попала в скандал с обрушением плитки в недавно отремонтированном спортзале. В июне 2024 года учредитель компании стал банкротом по решению Арбитражного суда.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Москве сын вице-президента группы компаний «Ташир» за рулем Lamborghini сбил девушку на электросамокате. Пострадавшую госпитализировали с переломами, ушибами и ссадинами.