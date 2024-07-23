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16:34, 23 июля 2024Силовые структуры

Российского студента-медика осудили на шесть лет за посредничество в даче взятки

В Санкт-Петербурге студент СЗГМУ получил срок за передачу взяток на экзаменах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил студента Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова (СЗГМУ) факультета «Лечебное дело» Умеджона Рахимова к 6,5 года лишения свободы за посредничество в даче взяток на экзаменах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Как установил суд, с сентября 2019 года по декабрь 2021 года Рахимов был посредником при передаче взяток за успешные сдачи зачетов и за получение положительных оценок на экзаменах по различным дисциплинам от девяти человек на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. От каждой взятки он оставлял себе вознаграждение от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Рахимов признан виновным по части 1 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в значительном размере») и по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Саратове осудили на 4,5 года экс-преподавателя вуза за взятку от студентки.

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      Анна Габай
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