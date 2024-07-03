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18:06, 3 июля 2024Силовые структуры

Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

В Саратове осудили на 4,5 года экс-преподавателя вуза за взятку от студентки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего преподавателя университета за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Суд запретил ему три года заниматься педагогической деятельностью.

По данным ведомства, с 2013 по 2018 год экс-преподаватель получил от студентки вознаграждение за сдачу зачета без проверки знаний. Кроме того, за деньги он предложил ей помощь в сдаче других экзаменов, хотя не мог повлиять на оценки других преподавателей вуза. Всего он «заработал» 118 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Гагаринском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу академика РАН Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых в хищении с последующей легализацией 168 миллионов рублей на госконтрактах.

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      Екатерина Кашурникова
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