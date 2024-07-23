Создателя крупнейшего мессенджера Кореи арестовали за манипуляции

Миллиардер, основатель южнокорейского технологического гиганта Kakao Corp, первым продуктом которого стал самый популярный в стране мессенджер KakaoTalk, Ким Бом-су арестован по подозрению в манипулировании ценными бумагами, сообщает CNN.
Под стражу бизнесмена решили взять в связи с опасениями, что он может уехать из страны. Кима обвиняют в проведении в феврале 2023 года 553 трансакций для покупки акций SM Entertainment на 173 миллиона долларов по завышенной цене. Целью таких действий прокуроры называют попытки помешать конкуренту, музыкальному агентству Hybe, владеющему рядом k-pop групп, включая BTS, заполучить контрольный пакет акций SM.
Ким обвинения опровергает. В Kakao привели его заявление, согласно которому он никогда не отдавал таких приказов и не терпел какой-либо незаконной деятельности.
Расследование, связанное с компанией, стало причиной крупнейшего кризиса для гиганта IT-индустрии страны с момента его создания, писала «Российская газета». Осенью прошлого года был арестован главный специалист по инвестициям Kakaо Пэ Чжэ Хюн, на фоне чего особенно пострадали направления искусственного интеллекта и здравоохранения, в которые Kakao Group собиралась вложить значительные средства.
Журналисты отмечают, что после вынесения приговора Киму Kakao в частности рискует потерять контроль над онлайн-банком KakaoBank Corp, поскольку законодательство страны запрещает осужденным за финансовые преступления владеть более чем 10 процентами акций кредитных организаций.