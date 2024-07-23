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09:41, 23 июля 2024Из жизни

«Сперминатор» с тысячей детей назвал причину первого донорства спермы

Мужчина из Гааги, зачавший сотни детей, стал донором из-за бесплодного друга

Фото: Yelena Temirgaliyeva / Shutterstock / Fotodom

Житель нидерландского города Гаага Джонатан Мейер, прозванный «сперминатором», назвал причиной первого донорства спермы желание помочь бесплодным мужчинам. Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

Мужчина, зачавший сотни детей, учился в университете, когда узнал о проблеме друга. Тот рассказал, что пытался зачать ребенка, но выяснил, что бесплоден. Друг Мейера впал в депрессию и стал задумываться о том, чтобы воспользоваться услугами донора спермы или усыновить ребенка.

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Тогда Мейер начал изучать этот вопрос и наткнулся на истории, которые «задели его за живое» и подвигли стать донором. В 2007 году в 26 лет он впервые сдал сперму в клинике. С того времени он официально стал отцом 550 детей, однако считается, что у него может быть до тысячи детей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент мужчина стал отцом 102 детей. Однако это не остановило активного донора, он начал отправлять сперму за границу, рекламируя биоматериал через соцсети и тематические сайты. В 2024 году на платформе Netflix вышел документальный фильм о Мейере под названием «Мужчина с тысячей детей».

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      Юлия Юткина
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