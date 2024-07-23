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10:31, 23 июля 2024Экономика

Стало известно о подготовке к производству Lada Vesta на газе

«АвтоВАЗ»: автомобили Lada Vesta CNG готовятся к производству

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В «АвтоВАЗе» рассказали о подготовке к выпуску Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas), которая будет способна проехать одну тысячу километров без дозаправки. Об этом пишет «Российская газета».

«Автомобили на стадии подготовки к производству. Старт серии будет объявлен дополнительно», — рассказали в пресс-службе российского автоконцерна.

Гибридная машина, о которой идет речь, может работать как на бензине, так и на метане, применение которого увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза. Как стало известно ранее, баллон емкостью 90 литров рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике автомобиля, за спинкой заднего дивана.

Точную дату запуска производства обещали назвать ближе к концу 2023 года. По некоторым данным, задержки связаны с калибровкой под новый блок управления двигателем.

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      Дмитрий Воронин
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