Трамп описал соперницу на выборах словами «тупая и злобная»

Трамп охарактеризовал возможную соперницу на выборах Харрис как тупую и злобную

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп охарактеризовал демократа Камалу Харрис, его возможную соперницу на выборах, как «тупую и злобную» женщину. Об этом сообщает издание New York Post.

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация», — заявил сам Трамп в комментарии изданию. В ответ на это представитель штаба Харрис Аммар Муса заявил, что «Трамп не станет исключением в работе Харрис, когда та решит привлечь его к ответственности за его преступления».

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.