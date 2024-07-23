Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 23 июля 2024Мир

Трамп описал соперницу на выборах словами «тупая и злобная»

Трамп охарактеризовал возможную соперницу на выборах Харрис как тупую и злобную
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Tom Brenner / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп охарактеризовал демократа Камалу Харрис, его возможную соперницу на выборах, как «тупую и злобную» женщину. Об этом сообщает издание New York Post.

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация», — заявил сам Трамп в комментарии изданию. В ответ на это представитель штаба Харрис Аммар Муса заявил, что «Трамп не станет исключением в работе Харрис, когда та решит привлечь его к ответственности за его преступления».

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Названы три самые популярные для путешествий россиян страны Европы

      Россиянин отправился на СВО взамен сына

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше