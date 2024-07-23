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20:06, 23 июля 2024Путешествия

Турист пропал в Европе после «череды неудачных событий» и нашелся через 12 дней

The Sun: британский турист пропал на Майорке и нашелся через 12 дней

Фото: Farid Askerov / Unsplash

Британский турист поехал на испанский остров Майорка, пропал без вести и был найден невредимым через 12 дней. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным издания, 26-летний адвокат-стажер Бен Росс в июне отправился на популярный курорт Европы, чтобы отдохнуть от изучения права. 10 июля молодой человек перестал выходить на связь после «череды неудачных событий». Его последним контактом с матерью было электронное письмо. В нем Росс пожаловался на ухудшение психического состояния после ограбления на пляже и ссоры с соседями.

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Обеспокоенная мать полетела на Майорку, чтобы найти своего сына, а подруга семьи организовала сбор средств для помощи в поисках. 22 июля женщина встретилась со своим ребенком в британском консульстве в Пальме-де-Майорке. Он собирается вернуться домой после лечения от обезвоживания и истощения.

Позже полиция выяснила, что пока турист купался на пляже, воры украли его сумку, где лежали удостоверение личности, телефон, кошелек, iPad и ключи от съемной квартиры. Росс заявил о краже в полицию, но, когда он вернулся домой, была уже глубокая ночь, и соседи спали, не обращая внимание на его стук в дверь. Тогда британец решил взломать ее, что спровоцировало конфликт. После этого в квартире он не появлялся и не выходил на связь, за исключением последнего отправленного матери с неизвестного адреса письма. Где находился пропавший путешественник эти 12 дней, источник не уточняет.

Ранее другой британский турист пропал из больницы Италии и четыре дня блуждал без телефона и документов. При себе у мужчины были только смарт-часы Apple Watch, которые зафиксировали его последнее местоположение.

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      Марина Черняк
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