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10:20, 23 июля 2024Россия

Улыбающийся россиянин позировал с прибитым к берегу утопленником и попал на видео

Под Калугой мужчина с улыбкой лег рядом с утопленником и попал на видео

В Калужской области мужчина с улыбкой лег рядом с прибитым к берегу утопленником и попал на видео. Снятый его знакомым видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах россиянин позирует рядом с вынесенным на берег телом, на котором можно заметить признаки разложения.

В это время голос за кадром предлагает ему обнять утопленника. Отдыхающий приближается к телу и поднимает палец согнутой в локте руки вверх.

Ранее в Сочи купавшегося в шторм туриста унесло в море. Его тело прибило к берегу спустя четыре дня после исчезновения. Мужчину нашел поисково-спасательный отряд.

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      Алан Босиков
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