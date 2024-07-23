Умерла участница «Евровидения» из «Бурановских бабушек»

Умерла участвовавшая в «Евровидении» Екатерина Шкляева из «Бурановских бабушек»

Звезда «Евровидения» и одна из лидеров фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», – написал Бречалов в своем посте.

Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова, в деревне, которой уже нет. Работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново и начала карьеру певицы. В составе «Бурановских бабушек» артистка выступала на «Евровидении-2012». Коллектив занял второе место, исполнив песню Party for Everybody на английском и удмуртском языках.