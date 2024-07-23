Упавшего во время полета парапланериста нашли бездыханным в российском регионе

РЕН ТВ: в Кабардино-Балкарии нашли бездыханным упавшего парапланериста

Упавшего во время полета парапланериста нашли бездыханным в горах российского региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина упал в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. К месту падения выдвинулась группа из десяти спасателей, однако помочь пострадавшему не удалось. Парапланериста эвакуируют со склона.

Ранее сообщалось, что 12 туристов из Долгопрудного, в числе которых 10 детей от 14 до 17 лет, заблудились в Алагирском районе Северной Осетии. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля. На поиски путешественников вышли две бригады в количестве 8 человек.