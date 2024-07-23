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15:41, 23 июля 2024Бывший СССР

В Европарламенте признали проблемы с правами нацменьшинств в Латвии

Депутат Европарламента Ушаков признал проблемы с правами нацменьшинств в Латвии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Европейского парламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков признал существование проблем с правами национальных меньшинств в стране. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«У нас проблемы с правами человека и национальных меньшинств. Моя задача помочь жителям Латвии эффективно защищать свои права в Европе», — написал Ушаков по поводу своего назначения на должность вице-президентом комитета Европейского парламента по петициям.

По его словам, этот комитет в прошлом поднимал проблемы «бывших латвийских неграждан, которые взяли российское гражданство».

Ранее Ушаков предрек Латвии социальную катастрофу масштаба 1990-х годов. Он предупредил, что в 2023 году десятки тысяч жителей Латвии останутся без отопления, воды и электричества, а также столкнутся с долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью, если этой зимой не ввести чрезвычайное социальное положение.

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      Валентин Карант
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