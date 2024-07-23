В Госдуме заявили о заставляющих пленных россиян брать кредиты сотрудниках СБУ

Депутат Госдумы Иванов: сотрудники СБУ заставляют пленных россиян брать кредиты

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заставляют пленных российских военнослужащих оформлять на себя кредиты. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, к нему обратилась сестра участника специальной военной операции (СВО), который уже год находится в плену, что подтверждается документами. Недавно россиянке начали звонить сотрудники банка с требованием погасить просрочку по кредитам, оформленным на военнослужащего.

Как пишет Иванов, в ответ на данные о том, что мужчина находится в плену, в банке сообщили, что закон не нарушен и кредит нужно выплатить. «Абсурд ситуации в том, что формально банк прав. Военнопленный юридически дееспособен. Всегда есть вероятность в 0,00001 процента, что нашему парню в плену потребовался потребительский кредит. И он его онлайн оформляет, в чем ему помогает банковский искусственный интеллект», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что данная мошенническая схема вредит не только семьям находящихся в украинском плену военных, но и российским вооруженным силам. Иванов обратил внимание, что один из российских банков предлагает кредиты до пяти миллионов рублей без его посещения. «Сами прикиньте, какие в итоге астрономические суммы получаются. И все эти деньги, разумеется, пойдут на поддержку вражеской армии», — написал он.

Иванов добавил, что в связи с ситуацией готовит запрос в Центробанк. По его словам, нужны дополнительные ограничения онлайн-кредитования и использования искусственного интеллекта в банковских операциях с участием военнослужащих в зоне СВО.

Ранее в России раскрыли новую схему мошенничества, согласно которой аферисты от лица крупных банков отправляли гражданам фальшивые письма, где утверждали, что якобы согласно распоряжению правительства с их банковских счетов будут списываться деньги на нужды СВО. Чтобы отказаться от платы, нужно было заполнить форму, размещенную на фишинговом сайте. В результате у преступников появлялся доступ к личным данным жертв, а также возможность снять с их счетов деньги.