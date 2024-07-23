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15:43, 23 июля 2024Спорт

В клубе РПЛ оценили влияние женитьбы на профессионализм футболистов

Спортдир «Оренбурга» Андреев заявил, что женитьба положительно влияет на игроков

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Дмитрий Андреев оценил влияние женитьбы на профессионализм футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам после заключения брака игроки ведут себя более профессионально. «Кого первым повел бы в ЗАГС? Надо Хорди Томпсона и Габриэля Флорентина сводить», — отметил Андреев.

Чилийца Томпсона пригласили в «Оренбург» в январе этого года. На родине игрока обвиняют в домашнем насилии. «Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает?» — так на подписание контракта с защитником отреагировал Андреев.

Аргентинец Флорентин играет в «Оренбурге» с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2025-го.

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      Алексей Гусев
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