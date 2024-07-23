В Литве допустили переселение жителей ради строительства военных полигонов

Советник главы Литвы допустил переселение ради строительства военных полигонов

Советник главы Литвы Кестутис Будрис допустил переселение жителей республики ради строительства военных полигонов на территории их домов. Его слова приводит LRT.

«Нам понадобится гораздо большая территория для полигонов, еще 15 или 25 километров, и у нас обязательно возникнут ситуации с местными жителями, когда придется говорить о переселении домохозяйств», — заявил советник.

Он пояснил, что нынешние полигоны не соответствуют требованиям по вместимости для проведения совместных тренировок с войсками стран-союзниц по НАТО.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил о закупках противотанковых ежей и «зубов дракона» для защиты столицы Литвы. По его словам, средства защиты будут в распоряжении муниципалитета города уже осенью, а в случае экстренной ситуации доставлять на место их будут коммунальные службы

