В Москве мужчина попал в больницу после взрыва баллончика в интимном месте

В Москве мужчина попал в больницу после взрыва баллончика в интимном месте

В Москве 40-летний мужчина попал в больницу после взрыва газового баллончика в интимном месте, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, житель столицы засунул себе в анус взрывоопасный предмет, когда он попытался его вытащить, баллончик застрял. Мужчина решил достать инородное тело с помощью плоскогубцев, в результате произошла его разгерметизация, баллончик взорвался.

Мужчина выжил, у него диагностировали травму ягодиц. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее 43-летний петербуржец попал в больницу с резаной раной в области ануса. Пострадавший пояснил, что нанес себе увечье сам.