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11:41, 23 июля 2024Россия

В Москве мужчина попал в больницу после взрыва баллончика в интимном месте

В Москве мужчина попал в больницу после взрыва баллончика в интимном месте
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 40-летний мужчина попал в больницу после взрыва газового баллончика в интимном месте, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, житель столицы засунул себе в анус взрывоопасный предмет, когда он попытался его вытащить, баллончик застрял. Мужчина решил достать инородное тело с помощью плоскогубцев, в результате произошла его разгерметизация, баллончик взорвался.

Мужчина выжил, у него диагностировали травму ягодиц. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее 43-летний петербуржец попал в больницу с резаной раной в области ануса. Пострадавший пояснил, что нанес себе увечье сам.

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      Елена Торубарова
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