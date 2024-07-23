В подмосковных Мытищах отключилось электричество

В Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27

В подмосковных Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-27, сообщила местная администрация.

В итоге без света остались жители улиц Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-го Рупасовского переулка. Вскоре администрация сообщила, что подачу электроэнергии восстановили, в том числе на улице Мира.

В Мосэнерго в свою очередь заявили, что повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было. «На территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27. В настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет», — сообщили в службе.

Об отключении электроэнергии также сообщили жители Отрадного. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», без света осталась часть домов на Северном бульваре и улиц Декабристов. Из-за сбоя на дорогах у метро перестали работать светофоры.

Ранее жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды. К собравшимся приехал мэр города Евгений Наумов, пообещавший не уезжать, пока электричество не вернется. Вскоре подачу восстановили.