Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 20 июля 2024Россия

В Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

Наумов: в Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены электроснабжение и подача воды. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Он написал об этом в Telegram.

«Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена», — написал он. Политик добавил, что ситуация под контролем.

Ранее жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды. К собравшимся приехал мэр города Евгений Наумов.

Наумов предложил приковать его наручниками к столбу, пока электричество не включат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

      Нетаньяху прокомментировал атаку Израиля на йеменский порт

      В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

      В Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

      Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

      В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

      Мэр Краснодара предложил привязать себя в наручниках к столбу на стихийном митинге

      На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

      В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше