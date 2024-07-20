Наумов: в Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

В домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены электроснабжение и подача воды. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Он написал об этом в Telegram.

«Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена», — написал он. Политик добавил, что ситуация под контролем.

Ранее жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды. К собравшимся приехал мэр города Евгений Наумов.

Наумов предложил приковать его наручниками к столбу, пока электричество не включат.