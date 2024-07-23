В России отменили арест «дочки» польского производителя алюминиевых банок

Суд Ставропольского края отменил арест российских активов компании «Кэн-пак»

Арбитражный суд Ставропольского края отменил арест российских активов компании «Кэн-пак», «дочки» польского производителя алюминиевых банок Canpack. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы от 19 июля.

Соответствующее ходатайство несколькими днями ранее подала еще одна структура Canpack в России — ООО «Кэн-пак завод упаковки», уточняет издание. По мнению партнера адвокатского бюро Nordic Star Анны Заброцкой, вторая «дочка» может иметь договорные обязательства с «Кэн-паком», а значит, арест активов одной из компаний группы может отразиться на общей деятельности холдинга.

О том, что ФССП арестовала «дочку» Canpack, стало известно 8 июля. Общий размер арестованных активов превысил 3 миллиарда рублей. Взыскателем выступила группа «Арнест», производящая парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Летом прошлого года компания стала собственником местного подразделения пивоваренной компании Heineken.

По словам неназванного источника, причиной спора могло стать резкое снижение «Кэн-паком» поставок алюминиевых банок, а также завышение цен на крышку и установление логистических условий, которые истец расценил как «невыгодные».