Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 23 июля 2024Экономика

В России отменили арест «дочки» польского производителя алюминиевых банок

Суд Ставропольского края отменил арест российских активов компании «Кэн-пак»

Фото: KamranAydinov / Freepik

Арбитражный суд Ставропольского края отменил арест российских активов компании «Кэн-пак», «дочки» польского производителя алюминиевых банок Canpack. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы от 19 июля.

Соответствующее ходатайство несколькими днями ранее подала еще одна структура Canpack в России — ООО «Кэн-пак завод упаковки», уточняет издание. По мнению партнера адвокатского бюро Nordic Star Анны Заброцкой, вторая «дочка» может иметь договорные обязательства с «Кэн-паком», а значит, арест активов одной из компаний группы может отразиться на общей деятельности холдинга.

О том, что ФССП арестовала «дочку» Canpack, стало известно 8 июля. Общий размер арестованных активов превысил 3 миллиарда рублей. Взыскателем выступила группа «Арнест», производящая парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Летом прошлого года компания стала собственником местного подразделения пивоваренной компании Heineken.

По словам неназванного источника, причиной спора могло стать резкое снижение «Кэн-паком» поставок алюминиевых банок, а также завышение цен на крышку и установление логистических условий, которые истец расценил как «невыгодные».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения десятков западных инструкторов под Харьковом

      Суточные потери ВСУ увеличились

      Минобороны заявило об ударах по цеху производства украинских беспилотников

      Армия России заняла населенный пункт в ДНР

      Захарова рассказала о «кнопке манипуляции» Зеленского

      В Совфеде ответили на сообщения о планах Байдена применить ядерное оружие против России

      В Германии заявили об активном отступлении ВСУ

      В России начнут выращивать виноград на севере

      В России отменили арест «дочки» польского производителя алюминиевых банок

      Идея американских миллиардеров построить город-сад провалилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше