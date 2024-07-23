В России предложили создать базу данных уехавших экстремистов

МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект указа президента России об утверждении Стратегии противодействия экстремизму. Текст документа разместили на Федеральном портале проектов нормативных актов.

В частности, документ закрепляет понятие «русофобия». Согласно проекту, так будет называться «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре».

Кроме того, МВД предложило создать базу данных россиян, уехавших за границу ради участия в нежелательных организациях или осуществления экстремистской деятельности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма. Он разъяснил, что речь идет о неповиновении силовикам, мелком хулиганстве, пропаганде нацизма, стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах и других противозаконных действиях. Спикер нижней палаты заверил, что депутаты поддержат инициативу.