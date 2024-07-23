Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:07, 23 июля 2024Силовые структуры

В России предложили создать базу данных уехавших экстремистов

МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект указа президента России об утверждении Стратегии противодействия экстремизму. Текст документа разместили на Федеральном портале проектов нормативных актов.

В частности, документ закрепляет понятие «русофобия». Согласно проекту, так будет называться «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре».

Кроме того, МВД предложило создать базу данных россиян, уехавших за границу ради участия в нежелательных организациях или осуществления экстремистской деятельности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма. Он разъяснил, что речь идет о неповиновении силовикам, мелком хулиганстве, пропаганде нацизма, стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах и других противозаконных действиях. Спикер нижней палаты заверил, что депутаты поддержат инициативу.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Нахожусь в очень тяжелом состоянии». Глюкоза прокомментировала свое скандальное выступление. Что с ней произошло?

      УЕФА исключил украинский клуб из Лиги Конференций

      Боррель сообщил о первом транше помощи Украине из доходов от активов России

      Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии увеличилось

      Харрис отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

      В России предложили создать базу данных уехавших экстремистов

      В России заявили о влиянии выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

      Въезд в ряд сел ограничили в российском регионе

      Над Капитолием приспустили флаги

      Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше