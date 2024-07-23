В Северной Корее отреагировали на слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном

ЦТАК: КНДР не обращает внимание на слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном

Власти Северной Кореи не обращают внимание на слова экс-президента США Дональда Трампа о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он рекламирует свою идею перспектив корейско-американских отношений, но никакая администрация США не может исправить хаотическую (...) политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп стремился использовать хорошие личные отношения с Ким Чен Ыном, однако подобная политика обречена на провал из-за поддержки Южной Кореи.

Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства. По мнению кандидата от Республиканской партии, северокорейский лидер хотел бы снова увидеть его.