Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 23 июля 2024Мир

В Северной Корее отреагировали на слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном

ЦТАК: КНДР не обращает внимание на слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном

Фото: KCNA / Reuters

Власти Северной Кореи не обращают внимание на слова экс-президента США Дональда Трампа о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он рекламирует свою идею перспектив корейско-американских отношений, но никакая администрация США не может исправить хаотическую (...) политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп стремился использовать хорошие личные отношения с Ким Чен Ыном, однако подобная политика обречена на провал из-за поддержки Южной Кореи.

Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства. По мнению кандидата от Республиканской партии, северокорейский лидер хотел бы снова увидеть его.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударом «Искандера» уничтожили полсотни западных инструкторов ВСУ. Ракетная атака попала на видео

      Россиянкам назвали неуместную одежду для похода в офис

      В Москве назвали сумму единовременной выплаты контрактникам при поступлении на службу

      Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

      В России научились делать хлопок из отходов

      Картаполов напомнил Рогозину о его ранении из-за телефона в Донецке

      Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать

      Создателя крупнейшего мессенджера Кореи арестовали за манипуляции

      Россиянка попала в больницу после массажа и обвинила салон красоты в сливе интимных видео

      Турист устроил драку на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше