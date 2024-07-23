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18:14, 23 июля 2024Наука и техника

В США разработают дрон Gambit для авианосцев

TWZ: в США разработают разведывательный дрон Gambit для авианосцев

Кадр: General Atomics Aeronautical Systems / YouTube

Американская компания General Atomics заявила о начале работ над беспилотником Gambit 5, который сможет базироваться на авианосцах. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

На недавно открывшемся авиасалоне Фарнборо в Британии компания показала рендер, демонстрирующий дрон Gambit на палубе британского авианосца HMS Prince of Wales.

«В последнее время мы думаем об этом как о новой концепции, которую мы называем Gambit 5, предназначенной для базирования на авианосцах, но доставка оружия не обязательно должна быть основным требованием. Это может быть система разведки, наблюдения и рекогносцировки, как Gambit 1, или даже какой-то гибрид», — сказал представитель General Atomics Марк Бринкли.

В основе семейства дронов Gambit лежит общая база с управляемым искусственным интеллектом оборудованием, системой управления полетом и трехколесным шасси. На нее можно установить различные планеры и полезную нагрузку. Ранее компания демонстрировала разведывательные версии Gambit и дроны для поражения воздушных целей. В публикации предположили, что палубной версии аппарата потребуется усиленное шасси, которое сможет выдерживать высокие нагрузки при посадках.

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В марте TWZ писало, что американский разведывательный дрон XQ-67A совершил первый полет. Аппарат построили для программы Военно-воздушных сил США Off-Board Sensing Station, которая предусматривает размещение на ведомом беспилотнике разнообразных датчиков ведущего самолета. Это позволит увеличить радиус действия разведывательных возможностей ведущего самолета.

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      Даниил Иринин
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