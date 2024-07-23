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14:52, 23 июля 2024Мир

Венгрия пообещала разблокировать помощь ЕС Киеву при одном условии

Сийярто: Венгрия блокирует помощь Украине из ЕС до решения проблемы с «Лукойлом»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия собирается блокировать выделение помощи Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл». Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто, передает Reuters.

«Мы будем продолжать блокировать выделение средств Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит вопрос с "Лукойлом"», — сказал политик.

22 июля Сийярто заявил, что остановка транзита российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины позволила двум странам запустить консультации в Еврокомиссии. Министр уверен, что имеет место нарушение соглашения между Киевом и ЕС в той части, где говорится об обязательстве Украины не препятствовать поставкам энергоносителей через ее территорию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Киев использует транзит энергоресурсов через украинскую территорию в качестве «кнопки манипуляции».

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      Лина Пивоварова
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