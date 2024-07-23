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11:28, 23 июля 2024Россия

Ветеран СВО с костылем жестоко избил россиянок возле кафе и попал на видео

В Артеме в Приморье ветеран СВО с костылем жестоко избил двух женщин

В городе Артем в Приморском крае ветеран специальной военной операции (СВО) с костылем жестоко избил двух женщин возле кафе «Циндао». Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «News.Vl | Владивосток и Приморье».

На представленном видеоролике видно, как россиянин что-то пьет из бутылки, пересекает дорогу и набрасывается на посетительницу. Военный ударяет женщину ногой и высказывает ей угрозы о расправе. Присутствие сотрудников Росгвардии не останавливает агрессора.

По сведениям издания, мужчина до этого напал с кулаками еще на одну горожанку. Последнюю он избил до потери сознания. Обе пострадавшие подали заявления в полицию и до сих пор находятся в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Казани подростки избили одноногого участника спецоперации, ветеран снял побои.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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