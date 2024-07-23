Зеленский обсудил с военными возможность нанесения ударов за линию фронта

Зеленский: на заседании ставки обсудили возможность ударов за линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными на заседании ставки возможность Вооруженных сил (ВСУ) бить за линию фронта. Об этом он сообщил в Telegram.

«Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики русской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность [средств] РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и других методов борьбы с БПЛА», — написал Зеленский.

По словам главы государства, в ходе заседания с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич. Президент также рассказал про обсуждение ракетной программы. Он уточнил, что в настоящее время Киев работает над уменьшением зависимости Украины от западных ракет.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия испытывает тотальный дефицит ракет малой дальности. При этом интенсивные боевые действия отмечаются на всей линии фронта.