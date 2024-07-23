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18:31, 23 июля 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с военными возможность нанесения ударов за линию фронта

Зеленский: на заседании ставки обсудили возможность ударов за линию фронта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными на заседании ставки возможность Вооруженных сил (ВСУ) бить за линию фронта. Об этом он сообщил в Telegram.

«Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики русской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность [средств] РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и других методов борьбы с БПЛА», — написал Зеленский.

По словам главы государства, в ходе заседания с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич. Президент также рассказал про обсуждение ракетной программы. Он уточнил, что в настоящее время Киев работает над уменьшением зависимости Украины от западных ракет.

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      Екатерина Грищенко
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