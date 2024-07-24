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14:33, 24 июля 2024Силовые структуры

Агент СБУ предстанет перед судом за покушение на военного из Джанкоя

В Крыму будут судить агента СБУ за покушение на военного из Джанкоя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму перед судом предстанет 62-летний украинец, планировавший подорвать машину военного из Джанкоя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчину обвиняют в покушении на военного по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, незаконном обороте взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывного устройства.

По версии следствия, сотрудник спецслужб Украины продумал план по устранению военного, который ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а после присоединения Крыма перешел в ряды Российской армии. Для расправы над ним куратор привлек украинца, проживавшего в Симферополе.

Тот приобрел компоненты для взрывного устройства, изготовил его, арендовал квартиру рядом с военным и 23 сентября 2023 года установил СВУ на днище автомобиля жертвы. Взрывное устройство он привел в действие дистанционно, однако довести свой замысел до конца не смог — военного в машине не оказалось.

Агента СБУ задержали сотрудники ФСБ и МВД. Материалы уголовного дена направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ФСБ задержала работника предприятия по делу о госизмене.

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      Илона Палей
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