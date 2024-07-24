ФСБ задержала россиянина за госизмену после передачи украинскому куратору данных о ВС РФ

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала работника предприятия по делу о госизмене

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали работника одного из городских предприятий по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, в апреле мужчина передал украинскому куратору информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России, которая могла повлечь нанесение ущерба критически важному объекту военной инфраструктуры.

У задержанного изъяты средства связи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали двух подростков, поджегших вышку сотовой связи. За совершение диверсии каждому из них пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

