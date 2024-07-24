Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 24 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за госизмену после передачи украинскому куратору данных о ВС РФ

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала работника предприятия по делу о госизмене

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали работника одного из городских предприятий по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, в апреле мужчина передал украинскому куратору информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России, которая могла повлечь нанесение ущерба критически важному объекту военной инфраструктуры.

У задержанного изъяты средства связи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали двух подростков, поджегших вышку сотовой связи. За совершение диверсии каждому из них пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше