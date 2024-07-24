Байден описал Харрис тремя эпитетами

Байден: Харрис — опытная, жесткая, способная

Президент США Джо Байден описал при помощи трех эпитетов вице-президента Камалу Харрис, которая, скорее всего, поведет Демократическую партию на выборы главы государства. Вечером 24 июля Байден выступил с обращением к нации, в котором в том числе объяснил отказ от борьбы за переизбрание и рассказал, почему поддерживает Харрис. Трансляцию обращения вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Она опытная. Она жесткая. Она способная», — таким образом Байден охарактеризовал Харрис. По словам действующего президента, перед выборами американцам надо объединиться, делая выбор «между движения вперед или назад».

Объясняя выход из президентской гонки, Байден сказал, что сделал это ради единства Демократической партии. Хотя в целом и заслуживал, чтобы пойти на второй срок, уверен 81-летний политик.