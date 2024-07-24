Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 25 июля 2024Мир

Байден описал Харрис тремя эпитетами

Байден: Харрис — опытная, жесткая, способная
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден описал при помощи трех эпитетов вице-президента Камалу Харрис, которая, скорее всего, поведет Демократическую партию на выборы главы государства. Вечером 24 июля Байден выступил с обращением к нации, в котором в том числе объяснил отказ от борьбы за переизбрание и рассказал, почему поддерживает Харрис. Трансляцию обращения вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Она опытная. Она жесткая. Она способная», — таким образом Байден охарактеризовал Харрис. По словам действующего президента, перед выборами американцам надо объединиться, делая выбор «между движения вперед или назад».

Объясняя выход из президентской гонки, Байден сказал, что сделал это ради единства Демократической партии. Хотя в целом и заслуживал, чтобы пойти на второй срок, уверен 81-летний политик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

      Российский дипломат выругался на заседании ОБСЕ из-за обсуждения ЛГБТ

      Найден способ получить новый химический элемент

      Россиянам захотели установить лимит на количество SIM-карт

      Байден описал Харрис тремя эпитетами

      Трамп обратил внимание на невнятную речь Байдена во время обращения к нации

      В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ

      Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице

      Пара установила камеры видеонаблюдения в доме и столкнулась с пугающими последствиями

      Бездомные занялись сексом в храме и напугали монаха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше