Белый дом ответил на обвинения в сокрытии информации о здоровье Байдена

Белый дом отверг обвинения в сокрытии информации об ухудшении здоровья Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала обвинения в адрес правительства в сокрытии информации о состоянии здоровья президента Джо Байдена. Она заверила, что они не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так», — сказала Жан-Пьер, выступая на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь американской администрации также заявила, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с его здоровьем. Она подчеркнула, что это решение было непростым, и пообещала, что глава государства «сам обо всем расскажет».