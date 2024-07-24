Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 24 июля 2024Мир

Белый дом ответил на обвинения в сокрытии информации о здоровье Байдена

Белый дом отверг обвинения в сокрытии информации об ухудшении здоровья Байдена

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала обвинения в адрес правительства в сокрытии информации о состоянии здоровья президента Джо Байдена. Она заверила, что они не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так», — сказала Жан-Пьер, выступая на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь американской администрации также заявила, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с его здоровьем. Она подчеркнула, что это решение было непростым, и пообещала, что глава государства «сам обо всем расскажет».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отказался сбивать российские самолеты немецкими истребителями

      Перехват российским Су-27 британских военных самолетов сняли на видео

      Нетаньяху предупредил США о последствиях прекращения войны в Газе

      Над российским регионом за 1,5 часа уничтожены 18 беспилотников

      Белый дом ответил на обвинения в сокрытии информации о здоровье Байдена

      Стало известно о личной санкции Залужного на операцию по угону Су-34

      Над Курской областью сбили 13 украинских дронов

      На Украине рассказали о роли неонацистов в убийстве Фарион

      В Белом доме отвергли связь между состоянием здоровья Байдена и его выходом из гонки

      Украинские военные устроили перестрелку в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше