В резком росте цен на чеснок обвинили Китай

Российские чесноководы обвинили Китай в резком росте цен на продукт

Чеснок и продукция с его использованием за год подорожали на 20-30 процентов, что сделало его одним из лидером по росту цен в этот период. Такую статистику со ссылкой на Национальный союз чесноководов приводит «Парламентская газета».

Исполнительный директор организации Дмитрий Михальчук обвинил в ситуации монополизацию рынка китайскими производителями, доля которых доходит до 80 процентов. На российские предприятия приходится только 10 процентов продукта.

Девальвация рубля год назад привела к тому, что импорт из Китая стал существенно дороже, а отечественные производители ориентируются на него и тоже поднимают цены. При этом производство российского чеснока стоит примерно в два раза больше, чем у китайских фермеров. На ситуацию влияет выросшая в цене логистика, дефицит кадров и необходимость повышать зарплаты. Кроме того, в России выше доля нетоварного чеснока.

«При нашем урожае в 5 тысяч тонн в год и китайском импорте в Россию в 50 тысяч наши производители оказались абсолютно неконкурентоспособны. Они не могут влиять на цены на рынке», — объяснил Михальчук. По его мнению, исправить ситуацию могла бы поддержка государства, как в области субсидий, так и через выделение части полок российским производителям.

По данным Росстата, все хозяйства России ежегодно выращивают 200-250 тысяч тонн чеснока, но на долю сельхозорганизаций приходится только пять тысяч тонн. При этом ведомство дает даже большую оценку роста цен — плюс 41 процента за год.

Ранее сообщалось, что для остановки экспансии китайского автопрома утилизационный сбор на автомобили (российским производителям его полностью компенсируют) с 1 октября резко вырастет, а за два года рост приблизится к 100 процентам. До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов указывал, что без протекционистских мер отечественные автомобили не смогут выдержать конкуренцию во всех сегментах.