Дачников научили правильно собирать груши

ОСН: собирать груши нужно при определенной погоде

Собирать груши нужно при определенной погоде. Об этом и других правилах правильного сбора популярного фрукта дачникам рассказали эксперты «Общественной Службы Новостей».

По словам экспертов, сбор следует проводить в солнечный день без осадков, чтобы на плодах не было влаги. При этом необходимо убедиться, что груши достигли нужной степени зрелости, которая может отличаться в зависимости от сорта.

Начинать сбор рекомендуется с нижних веток, постепенно поднимаясь. Плоды стоит брать в руки осторожно, чтобы не повредить тонкую кожицу и мякоть. Складывать фрукты в ящик также следует аккуратно, чтобы не появились вмятины. После плоды необходимо рассортировать, отделив недозревшие и испорченные. Затем ящик нужно убрать в прохладное место.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на ветки во время сбора плодов. Поврежденные и больные лучше сразу удалить.

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