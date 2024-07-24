Ездившего на СВО священника лишили сана. Его обвиняли в краже гуманитарки и называли страшнейшим преступником

Патриарх Кирилл лишил сана ездившего в зону СВО иерея Беляева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана троих священнослужителей из Татарстана: диакона Алексия Шаманина, иереев Игоря Егорова и Виталия Беляева. Последний неоднократно ездил в зону специальной военной операции (СВО) и ранее уже получал запрет в служении.

На сайте Казанской епархии говорится, что Беляев был извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, а также 9 правила Константинопольского Двукратного Собора. В них говорится о запрете вступать в повторный брак, придаваться блуду, воровать, избивать людей, а также осуждаются телесные наказания.

Иерей Виталий Беляев. Кадр: Michael Sheglov / YouTube

Беляев записывал видео с вагнеровцами

По данным KP.RU, с декабря 2022 года Беляев ежемесячно ездил в зону СВО. Там он крестил раненых, служил молебны и даже вытаскивал солдат из-под обстрелов. Летом 2023 года ему запретили посещать зону боевых дейcтвий, а осенью отстранили от службы в храме.

Я понял, что мне нужно выдвигаться туда любыми путями. Это как зов сердца, зов души. Но официально меня не отпускали. И тогда я принял решение, что поеду, даже под страхом понести наказание

Виталий Беляев

Зимой следующего года после приезда из Харьковской области церковный суд Казанской епархии решил извергнуть иерея из сана. После этого он записал видео со стоящими за его спиной бойцами с флагом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В ролике священник попросил не мешать ему «заниматься поддержкой русского воинства».

В материале NGS.ru также приводится случай, когда Беляев сбежал из больницы, куда попал с приступом бронхиальной астмы, чтобы обвенчать вагнеровца, отправляющегося на фронт, с невестой.

Священника обвиняли в краже гуманитарки и называли страшнейшим преступником

В 2023 году в социальных сетях появились видеоролики с обвинениями Беляева в краже гуманитарной помощи, предназначенной бойцам СВО. На них люди в масках, камуфляже и с оружием в руках рассказывали, что помощь к ним якобы приходила не в полном размере, а некоторые посылки были вскрыты.

Фото: Станислав Красильников Кредит: РИА Новости

Кроме того, с критикой в адрес священника выступала волонтер Анастасия Суставова. Она называла его «страшнейшим преступником» и желала, чтобы «скорее им занялась ФСБ как следует». По словам девушки, во время поездки в зону СВО Беляев много фотографировал, в том числе военные карты, после чего по позициям российских войск стреляла украинская артиллерия. Она также уверяла, что священник купил много разной собственности на заработанные на гуманитарке средства и избивал недовольных.

Однако прихожане отказались верить в эти обвинения и охарактеризовали Беляева как тихого, доброго и светлого человека. Сам же священник предположил, что у них с волонтером случилась размолвка, после которой та захотела отомстить.

В священники Беляев пришел из МВД

Беляев родился в Набережных Челнах, в подростковом возрасте ходил в православную молодежную общину, а после школы проучился полтора года в Казанской духовной семинарии. Потом, по словам самого Беляева, он решил прервать духовное образование, и уйти в спецподразделение МВД. Мужчина устроился в батальон оперативного реагирования «Рысь», затем попал в кремлевский батальон казанской милиции, охранял Пушечный двор.

Через несколько лет он ушел из органов, начал служить алтарником в храме в Одинцове. В 2009 году был рукоположен в священники. Затем стал настоятелем в церкви деревне Куюки. Также Беляев наставлял сотрудников 26-го отряда спецназа МВД. Вместе с бойцами ездил в горячие точки — в Чечню и Сирию.

