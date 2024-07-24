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09:37, 24 июля 2024Из жизни

Смертельный грибок-мутант стал заражать людей

В Китае обнаружен неизвестный ранее грибок, смертельный для людей

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash

Китайские ученые обнаружили микроскопический грибок-мутант, заражающий людей. Об этом сообщает издание Livescience.

В ходе исследования были проанализированы образцы различных грибков, взятые у пациентов, которые лечились в различных регионах Китая начиная с 2009 года и заканчивая 2019 годом. Лишь в двух пробах оказался неизвестный ранее грибок, которому дали название Rhodosporidiobolus fluvialis.

Одна из проб была взята у 61-летнего пациента, лежавшего в нанкинской больнице в 2013 году. Другая — у 85-летнего пациента, который в 2016 году попал в реанимацию в Тяньцзине. Для обоих пациентов заражение грибком стало смертельным. Rhodosporidiobolus fluvialis оказался неуязвим для популярных противогрибковых препаратов флуконазол и каспофунгин, которые им прописали.

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Исследователи попытались заразить неизвестным грибком лабораторных мышей с ослабленным иммунитетом и обнаружили, что при повышении температуры он начинает мутировать с ошеломительной скоростью и становится все более и более агрессивным. Темпы мутации при 37 градусах (температура тела человека) оказались в 21 раз выше, чем при комнатной температуре.

Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Nature Microbiology.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Калькутты стал первым человеком в истории, который оказался заражен грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений.

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      Олег Парамонов
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