Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека

В Индии зарегистрирован первый случай заражения человека грибком, поражающим растения

Миколог из индийского города Калькутта, штат Западная Бенгалия, стал первым человеком в истории, который оказался заражен грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений. Об этом сообщает Science Direct.

61-летний житель Индии, чье имя не сообщается, обратился за помощью к врачам с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, хрипоту, затруднения при глотании и усталость. К тому времени проблемы со здоровьем наблюдались у него уже три месяца. При этом у мужчины не было истории хронических заболеваний или иммунодефицита.

При осмотре врачи обнаружили в трахее пациента абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Выявить причину заболевания обычными методами не удавалось, но в конце концов специалисты пришли к выводу, что имеют дело с заражением грибком вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием «серебряный лист». Ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения человеком этим грибком.

В течение двух месяцев пациент прошел два курса антигрибкового лечения. Двухлетнее наблюдение за индийцем не выявило никаких осложнений, рецидивов болезни не было.

Предположительно, мужчина заразился инфекцией в силу своей работы микологом-растениеводом. Он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.

По словам специалистов, этот случай вызывает у врачей серьезные опасения, так как доказывает, что инфекция может поразить как здоровых людей, так и страдающих от проблем с иммунитетом. Они подчеркнули, что глобальное потепление может открыть ящик Пандоры для новых грибковых заболеваний. Потепление ускоряет число мутаций, что может повысить устойчивость к лекарствам и способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме.

«Серебряный лист» — грибковое заболевание древесины и листьев некоторых деревьев. Особенно ему подвержены сливы, яблони, абрикосы и вишни. Оно вызывается грибком хондростереумом пурпурным и часто приводит к гибели растений. Грибок распространяется воздушными спорами, заражая новые участки древесины через порезы в коре.

Ранее сообщалось, что в Париже зарегистрирован первый предполагаемый случай заражения собаки вирусом оспы обезьян. Оспой обезьян заразилась четырехлетняя левретка.