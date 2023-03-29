Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:45, 29 марта 2023Из жизни

Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека

В Индии зарегистрирован первый случай заражения человека грибком, поражающим растения

Фото: Jayanta Shaw / Reuters

Миколог из индийского города Калькутта, штат Западная Бенгалия, стал первым человеком в истории, который оказался заражен грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений. Об этом сообщает Science Direct.

61-летний житель Индии, чье имя не сообщается, обратился за помощью к врачам с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, хрипоту, затруднения при глотании и усталость. К тому времени проблемы со здоровьем наблюдались у него уже три месяца. При этом у мужчины не было истории хронических заболеваний или иммунодефицита.

При осмотре врачи обнаружили в трахее пациента абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Выявить причину заболевания обычными методами не удавалось, но в конце концов специалисты пришли к выводу, что имеют дело с заражением грибком вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием «серебряный лист». Ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения человеком этим грибком.

Материалы по теме:
Дыхание смерти Что породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
Дыхание смертиЧто породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
5 января 2021
Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
Под знаком короныУченые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
24 декабря 2020

В течение двух месяцев пациент прошел два курса антигрибкового лечения. Двухлетнее наблюдение за индийцем не выявило никаких осложнений, рецидивов болезни не было.

Предположительно, мужчина заразился инфекцией в силу своей работы микологом-растениеводом. Он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.

По словам специалистов, этот случай вызывает у врачей серьезные опасения, так как доказывает, что инфекция может поразить как здоровых людей, так и страдающих от проблем с иммунитетом. Они подчеркнули, что глобальное потепление может открыть ящик Пандоры для новых грибковых заболеваний. Потепление ускоряет число мутаций, что может повысить устойчивость к лекарствам и способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме.

«Серебряный лист» — грибковое заболевание древесины и листьев некоторых деревьев. Особенно ему подвержены сливы, яблони, абрикосы и вишни. Оно вызывается грибком хондростереумом пурпурным и часто приводит к гибели растений. Грибок распространяется воздушными спорами, заражая новые участки древесины через порезы в коре.

Ранее сообщалось, что в Париже зарегистрирован первый предполагаемый случай заражения собаки вирусом оспы обезьян. Оспой обезьян заразилась четырехлетняя левретка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Очевидцы сняли столб дыма в районе падения дрона в Крыму
Россиянин погиб из-за взрыва электросамоката
Шахназаров назвал особенность характера москвичей
Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 калорий
Швейцария полностью присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Раскольническая ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерскую лавру
Россиян предупредили о главных противопоказаниях к медитации
Иностранец напал на российского врача из-за безответной любви и получил 6,5 года
Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека
На Украине захотели разрешить использовать мессенджеры для отправки повесток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.