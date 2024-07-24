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15:18, 24 июля 2024Мир

Политолог предрек изменения в поддержке Украины со стороны США после выборов

Политолог Жарихин: поддержка Украины со стороны США изменится после выборов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ситуация с поддержкой Киева со стороны Вашингтона изменится после выборов в США, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

После выборов такой зацикленности на Украине, как при администрации президента США Джо Байдена, уже не будет, уверен эксперт.

«Ситуация на линии Вашингтон — Киев изменится, кто бы ни был избран, потому что, с моей точки зрения, такая зацикленность нынешней команды Байдена на Украине связана не только, а может, и не столько с большой геополитикой, но и с личными проблемами Байдена, который, во-первых, затеял всю эту историю на Украине, до этого потерпев множество поражений, когда затевал в других странах подобные вещи. И второе — он через своего сына сильно вляпался на Украине в коррупционные дела, которые, опять же, заставляли его избыточно обращать внимание именно на этот конфликт, хотя в мире их достаточно много, и все-таки прав [экс-президент США Дональд] Трамп: главный назревающий конфликт Соединенных Штатов — с Китаем», — поделился мнением Жарихин.

Если к власти придет Трамп, изменения в вопросе поддержки Украины со стороны США произойдут быстро и наскоком, полагает он. Если же нынешняя вице-президент Камала Харрис — то ситуация будет меняться плавно и постепенно.

Ранее журнал Time сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что кандидат в президенты США Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру.

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      Варвара Кошечкина
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