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14:17, 24 июля 2024Ценности

Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Актриса Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о блефаропластике

Фото: @katieholmes

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс показала естественную внешность на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в синей рубашке в вертикальную белую полоску. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок. В объектив камеры также попала ее кошка Элеонора.

Ранее пользователи сети заподозрили Холмс в блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. На опубликованных папарацци фото актриса предстала в темно-синей футболке, белых брюках, черных балетках и синей бейсболке. На снимках было видно, что под глазами артистки присутствовали синяки.

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      Мария Винар
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