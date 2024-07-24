Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Актриса Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о блефаропластике

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс показала естественную внешность на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в синей рубашке в вертикальную белую полоску. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок. В объектив камеры также попала ее кошка Элеонора.

Ранее пользователи сети заподозрили Холмс в блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. На опубликованных папарацци фото актриса предстала в темно-синей футболке, белых брюках, черных балетках и синей бейсболке. На снимках было видно, что под глазами артистки присутствовали синяки.