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11:09, 24 июля 2024Мир

Министр обороны Польши назвал дату начала укрепления границы с Россией и Белоруссией

МО Польши начнет возводить укрепления на границах с РФ и Белоруссией в 2024 году

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Минобороны Польши начнет возводить укрепления на границе с Россией и Белоруссией в 2024 году. Об этом заявил глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«В настоящее время мы находимся на этапе планирования. Как он закончится, мы сразу же будем готовы», — сказал он. По его словам, Польша пытается получить финансирование на проект «Восточный щит» от Европейского инвестиционного банка и Европейского союза (ЕС).

Ранее Министерства национальной обороны Польши сообщило, что в рамках оборонной программы «Восточный щит» дополнительно закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты границы с Белоруссией.

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      Семен Александров
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