Минобороны заявило о перехвате двух украинских ракет «Точка-У»

Минобороны: силы ПВО перехватили две тактические ракеты «Точка-У» в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные перехватили две ракеты «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цели удалось поразить средствами противовоздушной обороны. Где конкретно перехватили оперативно-тактические ракеты — не сообщается.

Силы ПВО также сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, а также американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, удалось перехватить 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 23 июля, в зоне проведения специальной военной операции удалось поразить цех производства украинских беспилотных летательных аппаратов. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.