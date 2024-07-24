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13:24, 24 июля 2024Экономика

На Байкале разрешили сплошную рубку леса

Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки на Байкале с целью расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект продлевает норму, согласно которой в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории разрешается вырубать деревья и переводить земли в земли иных категорий для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о вырубке лесов на Байкале, отмечал, что Комитету Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды следует при доработке законопроекта ко второму чтению «найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов». Закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природы, добавлял политик.

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      Мария Черкасова
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