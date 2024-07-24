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19:33, 24 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над экс-сотрудником ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

Нижегородский суд отпустил в зону СВО экс-полицейского, обвиняемого в убийстве

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Нижнем Новгороде суд приостановил следствие в отношении бывшего полицейского Валерия Кулакова, обвиняемого в расправе над подполковником ФСБ в отставке. Об этом в среду, 24 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурант уголовного дела о нанесении тяжкого вреда здоровью, несовместимого с жизнью, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ранее полицейский был оправдан присяжными, которые не усмотрели связи между действиями осужденного и травмами бывшего сотрудника ФСБ. Но апелляция вернула дело на новое рассмотрение.

Конфликт произошел в апреле 2022 года возле отделения полиции, куда потерпевшего доставил таксист, поскольку подполковник был нетрезв. На требование покинуть такси пассажир ответил отказом и показал свое удостоверение. Позже мужчина вышел и применил физическую силу к полицейскому, после чего обвиняемый применил полицейский прием и ударил задержанного экс-сотрудника ФСБ. Спасти мужчину в больнице врачам не удалось.

25 июня сообщалось, что в зону СВО из колонии ушел бывший заместитель главы управления МВД по Туве Орлан Сарыг-Донгак, сжегший задержанного.

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      Владимир Седов
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