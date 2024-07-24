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17:23, 24 июля 2024Силовые структуры

Опасавшийся отстранения настоятель храма получил срок за попытку похитить прихожанина

В Петербурге осудили настоятеля храма, пытавшегося похитить прихожанина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге настоятеля прихода храма священномученика Иерофея приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима за попытку организовать похищение прихожанина. Об этом в среду, 24 июля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что осужденный попросил знакомого за 45 тысяч рублей организовать похищение россиянина, который, как опасался священник, может создать ему проблемы по службе и своими жалобами довести его до отстранения от должности настоятеля. Однако, получив 25 тысяч рублей в качестве аванса, избранный для поиска похитителей мужчина решил обратиться в полицию.

Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, некоторое время назад священник вступил в близкие отношения женой похищенного, являвшейся многодетной матерью. Узнав об этом, прихожанин устроил скандал, развелся и написал в местную митрополию жалобу с требованием лишить отца-настоятеля возможности служить, а также рассказывал прихожанам о грехах соперника.

После похищения обвиняемый планировал убедить соперника отказаться от направленных против него действий.

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      Владимир Седов
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