Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на СВО священника Виталия Беляева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана иерея Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Казанской епархии на своем сайте.

Уточняется, что Беляев лишен сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих повторный брак, блуд, воровство и избиение людей, а также из-за нарушения 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, осуждающего телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева в феврале, когда тот приехал из Харьковской области. После этого татарстанский священник записал видео со стоящими за его спиной мужчинами с флагом частной военной компании «Вагнер». В ролике иерей обвинил церковные власти региона в противодействии СВО и попросил не мешать «заниматься поддержкой русского воинства».

Ранее в Новосибирской области лишили сана священника Вадима Перминова. По словам россиянина, один из прихожан донес на него за отказ читать «молитву патриарха о победе», после чего его отправили в один из отдаленных приходов. Там Перминов уже официально отказался читать молитву в письме митрополиту. За это ему запретили служить, преподавать и носить крест.