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11:52, 24 июля 2024Россия

Подростки издевками спровоцировали приступ эпилепсии у россиянки с инвалидностью

В Рубцовске подростки унижали инвалидку и спровоцировали у нее эпилепсию

В городе Рубцовск Алтайского края подростки на камеру унижали женщину с инвалидностью и спровоцировали у нее приступ эпилепсии. Издевательства школьников попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как российские школьники грубо общаются с беспомощной соседкой. Они пугают женщину криками, она падает, а подростки, смеясь, убегают.

По данным издания, россиянка — инвалид с детства. Все соседи относятся к ней с уважением. По их словам, подростки-хулиганы не впервые нападают на беззащитную. Они отметили, что жительница Рубцовска серьезно страдает из-за злых шуток подростков, у нее почти всегда начинаются припадки.

Сотрудники алтайской прокуратуры заинтересовались произошедшим и пообещали найти несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае нашли блуждавшего ночью по улице семилетнего мальчика с инвалидностью. Ребенка доставили в реабилитационный центр.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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