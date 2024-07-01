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13:19, 1 июля 2024Россия

Найденный голым ночью на дороге в российском регионе семилетний мальчик оказался инвалидом

Найденный в Приморском крае голым семилетний мальчик оказался инвалидом

Фото: Natal.is / Shutterstock / Fotodom

Семилетний мальчик, найденный голым ночью на дороге в Приморском крае, оказался инвалидом. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram.

По данным ведомства, ребенок страдает серьезным заболеванием, однако не уточняется, каким именно.

Как рассказали в прокуратуре, матерью мальчика является 41-летняя жительница Владивостока. 30 июня россиянка уснула в пьяном состоянии во время отдыха у реки в Надеждинском районе, оставив сына без присмотра. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

В свою очередь, в региональном МВД сообщили, что родителей мальчика привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

О том, что в Приморском крае нашли блуждавшего ночью по улице семилетнего мальчика, 1 июля рассказала уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Ольга Романова. По ее словам, ребенка доставили в реабилитационный центр. При этом мальчик не разговаривал.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковных Химках. Прохожие нашли возле магазина деревни Юрлово голую шестилетнюю девочку. Ребенка доставили в Красногорскую больницу.

Кроме того, в мае в Краснодарском крае прохожий нашел ночью на автобусной остановке поселка Кирилловка мальчика возрастом около пяти лет. При себе у ребенка была мягкая игрушка и леденец на палочке. На вопросы о том, где его родители, малыш не ответил. В социально-реабилитационном центре мальчик продолжал молчать.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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